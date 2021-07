Mercedes Classe S hybride rechargeable : à partir de 128 450 €

Le catalogue de la Mercedes Classe S s'étoffe en France. La berline, qui n'avait que deux versions diesels microhybride au lancement, hérite désormais d'une variante hybride rechargeable S580e, en deux roues motrices. Le six cylindres en ligne 3.0 de 367 ch est associé à un moteur électrique de 150 ch pour un total de 510 ch et un couple de 750 Nm. Une version 4Matic associe le V8 4.0 biturbo Mercedes, mais elle n'est pas disponible en France.

Commercialisée en courte et en "Limousine", la Classe S hybride rechargeable est proposée en deux finitions : Executive et AMG Line, aux tarifs respectifs de 133 450 € et 140 500 € pour la Limousine, et à partir de 128 450 € pour la mouture la plus courte.

Mercedes ne précise pas la capacité de la batterie. La marque se contente d'annoncer une vitesse maximale de 140 km/h en mode électrique, tandis que le chargeur embarqué en courant alternatif est à 11 kW. En courant continu, les batteries peuvent être rechargées en 30 minutes avec une puissance maximale de 60 kW.

Cette Classe S hybride rechargeable hérite de nouveaux équipements, jusqu'alors disponibles seulement sur la Maybach, comme l'assistant MBUX à l'arrière, les assistants motorisés de ceinture de sécurité ou encore la fonction de massage des mollets.