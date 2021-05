Mercedes CLS restylé (2021) : prix à partir de 77 750 €

Si l'avenir du modèle semble menacé, Mercedes n'abandonne pas prématurément le CLS. La troisième génération profite ainsi d'un (petit) restylage. Une version rafraîchie qui est désormais disponible à la commande en France. Il faudra attendre juillet pour la voir dans les concessions.

L'offre est réduite à l'essentiel sur le marché français, avec trois motorisations, dont une majorité de diesel. L'entrée de gamme est la 220 d avec quatre cylindres 2.0 de 194 ch. Au-dessus, on la 400 d avec six cylindres en ligne 3.0 de 330 ch.

Pour l'essence, on retrouve la version 53 AMG, avec six cylindre en ligne 3.0 de 435 ch. Ce bloc est doté d'une micro-hybridation, qui donne un surcroît de puissance ponctuel de 22 ch. La boîte de vitesses automatique 9 rapports est de série sur toute la gamme. Les 400 d et 53 AMG ont aussi la transmission intégrale 4MATIC.

Côté finition, pour les diesels, c'est simple aussi : il n'y a que l'AMG Line. Il y a donc le kit carrosserie AMG, avec jantes 19 pouces. L'équipement est (heureusement) riche avec en série : phares LED de type Matrix, aide au stationnement active, système multimédia MBUX avec navigation à réalité augmentée, instrumentation numérique, affichage tête-haute, sièges avant chauffants, sono Burmeister…

Les prix