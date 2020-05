Mercedes dévoile les Classe E Coupé et Cabriolet restylées

La nouvelle famille Mercedes Classe E est déjà au complet. Trois mois après le rafraîchissement de la berline et du break (dont la version baroudeuse All-Terrain), voici le lifting du coupé et du cabriolet. Les modifications se concentrent sur l'avant.

Le plus visible concerne la calandre, dont le trapèze est inversé. Cette fois, la bouche s'élargit vers le bas. La grille semble ainsi plus basse et plus large. La découpe des phares a été revue. Plus anguleuses, les optiques forment maintenant une pointe vers l'intérieur. Les boucliers avant sont inédits. En revanche, à l'arrière, Mercedes s'est contenté de retoucher l'habillage des feux. Le restylage s'accompagne de nouvelles jantes et de quatre couleurs de carrosserie inédites (argent hightec, gris graphite métallisé, argent Mojave et rouge Patagonie).

À bord, le plus visible est le nouveau volant, avec des branches dédoublées de chaque côté qui intègrent des boutons capacitifs. Surtout, la jante est également capacitive, ce qui apporte un plus lors de l'utilisation de la conduite semi-autonome : le conducteur n'a plus besoin de donner un petit coup de volant pour montrer qu'il est encore attentif, il lui suffit de poser la main.

On retrouve les deux écrans en enfilade, avec en série deux fois 10,25 pouces et en option deux fois 12,3 pouces. L'auto adopte le système multimédia MBUX, désormais réputé pour ses commandes vocales évoluées. De nouveaux inserts décoratifs sont au menu : bois de frêne gris à pores ouverts et aluminium façon carbone clair. Le cabriolet propose toujours le chauffage de nuque Airscarf.

Sous le capot, une nouveauté pour le marché français : les E coupé et cabriolet recevront une nouvelle version du diesel 220d quatre cylindres 194 ch avec micro-hybridation EQ Boost intégrée à la boîte de vitesses automatique 9 rapports. Pour le reste, on retrouve le quatre cylindres essence 2.0 258 ch et le six cylindres en ligne diesel de 340 ch. À noter que sur d'autres marchés, la version 450 délaisse le V6 pour le nouveau six cylindres en ligne 3.0 litres doté d'une micro-hybridation à alterno-démarreur EQ Boost. La puissance est de 272 ch + 22 ch pour l'EQ Boost. Mais plus de 450 donc en France.

Ces nouvelles Classe E arriveront dans les concessions à l'automne.