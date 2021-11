Mercedes EQB : rendez-vous mardi 9 novembre pour les premières images de l'essai

Comme prévu, Mercedes est en train de construire progressivement une gamme électrique en parallèle à celle thermique et hybride rechargeable. Aujourd'hui, elle se compose déjà de quatre modèles (EQA, EQC, EQV et EQS) et elle ne va faire que croitre avec les arrivées futures des EQE et EQT pour l'utilitaire et bien évidemment cet EQB. Dans quelques mois, elle sera déjà constituée de huits modèles.

Comme on peut rapidement s'en rendre compte, cet EQB est la version électrique du GLB avec qui il partage de très nombreux points de ressemblance et notamment sur le plan esthétique. Les différences portent sur l'avant et l'arrière. La calandre est désormais pleine et un bandeau lumineux en sa partie supérieure permet de joindre les projecteurs. La même technique est utilisée à l'arrière avec des feux arrière reliés par un jonc lumineux, tandis que la plaque d'immatriculation descend au niveau du bouclier.

À l’intérieur, la planche de bord est strictement identique à la version thermique mais le plus important est que ce EQB conserve des aspects pratiques inchangés que ce soit en matière d'habitabilité arrière avec la possibilité de transporter toujours 7 personnes que du volume de chargement.

Cet EQB sera disponible avec un moteur de 292 ch alimenté par une batterie d'une capacité utile de 66,5 kWh, lui permettant de revendiquer une autonomie de 419 km.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premiers essais de ce Mercedes EQB qui se dérouleront dans la région de Stuttgart.