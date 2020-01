Mercedes EQC : débuts difficiles en Allemagne

Le marché du véhicule électrique en Allemagne est pour le moment à l'image de celui de la France ou d'autres pays européens : minoritaire. L'an dernier, la part de marché de ces autos était de 1,5 %, avec environ 60 000 véhicules à batteries écoulés, et seulement quelques Mercedes EQC.

Une poignée, en fait, si l'on en croit nos confrères du Welt, qui annoncent avoir consulté les chiffres du KBA (organisme d'homologation) et constaté avec stupeur que 19 unités du Mercedes EQC avaient été immatriculées en novembre. Au total, sur les onze premiers mois de 2019, la marque allemande a vendu 55 EQC dans toute l'Allemagne. A titre de comparaison, Audi a immatriculé 192 e-tron sur le mois de novembre, soit 10 fois plus que l'EQC qui aurait pourtant pu profiter de l'effet de nouveauté.

55, c'est déjà peu, mais il faut également préciser qu'il doit y avoir une bonne dose de véhicules d'exposition ou de direction. En clair, le démarrage commercial de l'EQC est on ne peut plus timide en Europe, malgré une grosse campagne de promotion audiovisuelle. Welt rappelle par ailleurs que Mercedes achète l'ensemble de la chaîne cinématique de l'EQC à ZF (moteurs, électronique...). En clair, le "manque d'ADN" de Mercedes dans cet EQC pourrait être une des raisons de ce démarrage. Evidemment, la concurrence Tesla (le Model X se vend bien mieux), le gros attachement des Allemands pour la voiture thermique et la faible autonomie des électriques sur autoroute à haute vitesse (autobahn illimitée) sont d'autres explications très plausibles.