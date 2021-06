Mercedes fait confiance à Apple Music, désormais totalement intégré

L'intégration est l'un des maîtres mots des technologies embarquées dans l'automobile. Vous l'avez déjà constaté avec la possibilité, dans certaines autos, de bénéficier d'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un vrai smartphone déporté sur l'écran multimédia de votre véhicule. Aujourd'hui, Mercedes annonce que les abonnés au service Apple Music vont pouvoir bénéficier de leur plateforme d'écoute directement dans certaines autos de la marque : EQS, Classe C et Classe S. Cela concerne les nouveaux clients, mais aussi ceux qui ont déjà pris possession de leur auto, et qui recevront l'intégration par une mise à jour à distance.

Concrètement, il suffit d'associer son compte "Mercedes Me" à son véhicule, le système embarqué faisant le reste en liant le compte Apple Music à l'auto. Apple Music s'ajoute d'ailleurs à Amazon Music, Spotify et Tidal qui sont déjà présents dans Mercedes Me.

Cette intégration, qui permet de bénéficier de son catalogue audio à bord de son auto sans passer par son smartphone, ne s'arrête pas là puisque le conducteur pourra, via l'assistant vocal, commander la liste de lecture.