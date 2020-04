Mercedes GLA 2020 : les premières images en action

L’hiver dernier, Mercedes levait le voile sur la seconde génération de GLA. Le plus petit des SUV de sa gamme. Sans l’épidémie de Coronavirus nous aurions dû nous rendre ce mois-ci en Catalogne pour les premiers essais, afin de vous le faire découvrir plus en détail. Vous allez néanmoins découvrir ci-dessous, pour la première fois, le nouveau GLA en train de rouler. Mercedes ayant décidé de fournir à plusieurs médias quelques images tournées dans la région de Barcelone.

dailymotion

Pour rappel, le Mercedes GLA s’est écoulé à près d’un million d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2014. La firme allemande place logiquement de grands espoirs dans le modèle destiné à le remplacer. Cette seconde génération s’est d’ailleurs fixé des objectifs ambitieux de prendre le leadership de sa catégorie détenu par le BMW X1. Le nouveau GLA s’apparente désormais clairement à un petit GLC. Les porte-à-faux courts ont été raccourcis, la face avant est la même et surtout, il gagne 10 cm en hauteur ce qui lui donne une vraie silhouette de SUV robuste et rassurante.

Le principal défaut du GLA était son espace habitable médiocre. Notre journaliste présent lors de la première mondiale, l'hiver dernier, a pu constater les énormes progrès réalisés en matière d’habitabilité avec notamment un espace aux jambes qui progresse précisément de 11,6 cm ! Pour le coffre, en revanche pas de miracle. Il cube 435 litres en configuration standard, ce qui est loin d’être un record dans la catégorie. Toutefois, il se démarque par sa modularité digne d’un monospace. La banquette arrière est coulissante, les dossiers sont inclinables et fractionnables en 40/20/40, ce qui laisse entrevoir de bien meilleures perspectives aux familles comme vous pouvez le constater sur cette première vidéo.

Sans le confinement, nous aurions pu aussi apprécier son nouvel environnement repris de la Classe A avec ses deux écrans de 10,25 pouces. Le premier pour l’instrumentation, le second pour le multimédia avec le système MBUX, vous savez celui que l’on commande en lançant « hey Mercedes ». Nous avons eu l’occasion de tester ce système à bord de différents modèles de la gamme, et sincèrement les fonctions prises en compte sont limitées et le système s’exécute correctement une fois sur deux.

Côté moteurs, Mercedes a pioché dans son vaste catalogue. Il y a naturellement du diesel, de l’essence « normal » avec notamment un moteur Renault et de l’essence « sportif » avec un 2.0 T de 306 ch concocté par AMG, mais il y aura aussi de l’essence « propre » avec une version hybride rechargeable et même un GLA 100 % électrique prévu l’an prochain, l’EQA. Tous sont proposés en boîte automatique et peuvent bénéficier en option d’une transmission intégrale.

Comme on le devine sur cette vidéo réalisée à partir des images du constructeur tournée, en partie sur route et en partie sur chemin, le nouveau GLA devrait se révéler plus agile que l’ancien. Notamment puisqu’il adopte un nouvel essieu avant et que son train arrière est dorénavant multibras. Puis, les voies ont été élargies et la transmission intégrale équipée d’un différentiel arrière devrait aussi améliorer sa tenue de route. Il sera aussi possible, pour les « foufous » qui voudraient s’essayer au tout terrain, de répartir le couple jusqu’à 50% entre chaque essieu et d’opter pour un pack spécial avec aide à la descente et protections spécifiques.

Enfin, Mercedes a mis le paquet sur les aides à la conduite : système de freinage d'urgence autonome actif jusqu'à 60 km/h, avertisseur de sortie signalant les cyclistes ou les véhicules à l'approche, signalement des piétons et une conduite autonome de niveau 2 qui gère le changement de file, c’est plutôt rare sur le marché.

Tout ceci reste théorique et sera ou non confirmé lors d’un véritable essai que nous ne manquerons pas de réaliser dès que ce sera possible. En revanche les prix eux sont bien réels et augmentent en même temps que les prestations du GLA. Le prix de départ est fixé à 41 900 € ! Notez que ce sont les versions les plus huppées qui sont commercialisées au lancement. Si vous êtes intéressé, soyez rassuré, des versions d’entrée de gamme seront ensuite ajoutées au catalogue pour faire baisser le prix du ticket d'entrée.