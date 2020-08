Mercedes : la nouvelle Classe S dévoile enfin son intérieur

Il faudra patienter jusqu'au 2 septembre pour connaître ce qui reste à découvrir de la nouvelle génération de Classe S. La marque allemande en a déjà dit beaucoup au sujet d'une limousine qui va avoir fort à faire dans un segment exigeant, et restreint. Mais elle compte sur son histoire et sa base de clientèle solide pour poursuivre sa carrière, avec un nouveau modèle qui pourrait en déboussoler plus d'un à bord.

La planche de bord, très épurée, intègre des aérateurs minuscules rectangulaires et surtout 5 écrans. Oui, cinq, avec deux à l'avant (instrumentation et immense écran tactile 12,8 pouces) et trois à l'arrière : un central au niveau de l'accoudoir, et un par passager au niveau des appuie-tête avant.

L'objectif est toujours le même : améliorer, encore et toujours, le confort des passagers qui pourront désormais gérer indépendamment la totalité des fonctions (musique, climatisation, affichage...). Et avec un empattement tutoyant les 3,2 mètres, il est clair que la Classe S devrait une nouvelle fois choyer ses occupants arrière.