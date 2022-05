Mercedes : le SL descend en gamme

Lancé en version 63 4MATIC+, dotée d'un V8 de 585 ch, le nouveau SL est maintenant disponible avec un moteur bien plus modeste. Le modèle 43 ose le "petit" quatre cylindres 2.0 litres. La puissance est quand même de 381 ch ! Le couple maxi est de 480 Nm.

Ce moteur est équipé d'un turbo avec un moteur électrique, qui permet d'avoir plus de réactivité à bas régime. Il y a aussi une hybridation légère avec alterno-démarreur, qui apporte ponctuellement 14 ch de plus. Le moteur est associé à la boîte de vitesses automatique 9 rapports. Ce SL est une propulsion. Il peut atteindre 275 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Le 43 reçoit en série des jantes de 19 pouces. Il se reconnaît à ses quatre sorties d'échappement rondes et non carrées. Les jupes avant et arrière ont été simplifiées par rapport au 63. Le modèle garde en revanche les barrettes verticales dans la calandre. À bord, il y a des sièges typés confort, habillés de cuir Nappa noir. Le chauffage de nuque est en série.

Il y a aussi dans la dotation d'office les feux de route automatiques, la surveillance des angles morts, l'instrumentation numérique 12,3 pouces, la navigation avec écran tactile 11,9 pouces, la recharge par induction des téléphones, l'affichage tête-haute, la sono Burmeister, le volant chauffant…

Bref, pas de pingrerie. Heureusement, vu le prix : 138 000 €. Mais cette version est ainsi nettement moins chère que la 63, facturée 190 750 €. Autre écart : le malus est bien moins élevé. Il passe de 40 000 € à 19 641 € sur la version 43 de base.