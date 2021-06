Mercedes regroupe AMG, Maybach et Classe G

Quels sont les liens entre un Mercedes Classe G, une AMG et une Maybach ? A priori, en dehors des bases Mercedes et de certains moteurs, pas grand-chose. Pourtant, ces trois noms à "l'importance capitale" pour le constructeur seront désormais réunis sous un même groupe en interne, à la gestion commune. Objectif : maintenir l'exclusivité des modèles, mais surtout augmenter les synergies et partages, et diminuer les coûts.

Encore et toujours la recherche de l'efficacité financière visiblement très chère à Ola Kallenius, le PDG de Daimler qui avait déjà annoncé un ménage dans le catalogue Mercedes afin de se concentrer sur les modèles qui se vendent bien.

C'est Philipp Schiemer, le patron actuel d'AMG qui va prendre la direction de cette nouvelle entité qui restera toutefois ancrée chez Mercedes, et ne prendra aucune indépendance. Il restera toutefois intéressant de voir quels seront les axes de développement pour partager les coûts, et donc les technologies et plateformes. Les premières réponses, très certainement, viendront à l'occasion de l'IAA 2021 à Munich, en septembre prochain.