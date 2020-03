Mercedes remet en cause certains moteurs

Ce n'est plus une rumeur mais une réalité : Mercedes va supprimer des milliers de postes et réduire la voilure. Le temps des déclinaisons de modèles à outrance, quitte à aller sur des niches de niches, est révolu. Markus Schaefer, membre du comité directeur de Daimler, a confirmé à nos confrères d'Automotive News que le constructeur était actuellement en train d'évaluer le catalogue actuel pour "simplifier" le portfolio.

"Oui, nous aurons moins de plateformes dans le futur. Et la question est de savoir combien de moteurs nous voulons maintenir dans le futur, avec la norme Euro 7. Bien sûr, un quatre cylindres a bien plus de chances d'y arriver qu'un V12".

Le pickup Classe X est la première victime, mais les Classe S cabriolet et coupé avaient également été mentionnées, tandis que l'avenir du monospace Classe B est lui, aussi, incertain. Daimler, comme les autres, est obligé de recentrer ses activités pour limiter les coûts face au développement onéreux de l'électromobilité. Le constructeur devrait donc sans grande surprise se concentrer sur les modèles rentables, et qui marchent : gamme A/B compacte, et SUV.