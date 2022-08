Mercedes va ouvrir avec CATL une nouvelle usine de batteries en Hongrie

Mercedes avance à marche forcée et pose une nouvelle pierre sur le chemin de l'électrification totale de sa gamme de véhicules.

Ainsi, la marque à l'étoile renforce son partenariat avec CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), le spécialiste de la fourniture de cellules et de modules de batteries hautes performance de nouvelle génération, et initié en 2020. Un renforcement rendu nécessaire par l'obligation d'atteindre à terme, pour équiper toute sa gamme de VE, une capacité de production de 200 GigaWatts heure par an. Une capacité qui sera répartie sur huit sites de production à la fin de la décennie.

Et l'un de ces sites sera donc construit en partenariat par CATL avec Mercedes (et d'autres partenaires), en Hongrie, dans la ville de Debrecen. Mercedes sera le premier client à être livré des batteries qui sortiront de ce site de production, car celui qui aura passé la commande initiale la plus importante. Ces batteries seront dédiées à équiper les prochaines générations de véhicules de la gamme EQ fabriqués en Allemagne et en Hongrie, aidant en cela la volonté de fonctionner en approvisionnement local. La technologie des batteries qui seront produites n'est cependant pas évoquée, mais probablement toujours pour le moment des Li-ion (Lithium-ion).

Une production neutre en carbone

CATL assure aussi à Mercedes une production d'accumulateurs qui sera neutre en carbone sur la totalité du cycle de production. Et pour la première fois, cette neutralité sera auditée et vérifiée par des experts indépendants, de chez Dekra et SGS. Ce souhait de neutralité en CO2 s'appliquant aussi aux autres sites de, selon une stratégie de Mercedes d'avoir une production totalement neutre en carbone à l'horizon 2039.

Au total, Mercedes aura 4 sites de production de batteries en Europe, et 4 autres ailleurs dans le monde. Rappelons aussi qu'en mars 2022, la marque allemande a accepté la création d'une coentreprise avec Stellantis et Saft pour la création d'une giga-factory et la mise en place d'un champion européen de la batterie, un projet dont Renault s'était désengagé.