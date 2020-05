Mercedes Vans offre 6 mois de loyers pour les entrepreneurs et artisans

Il n'y a pas que des offres généreuses pour les particuliers en cette période de reprise de l'activité économique. Les professionnels peuvent aussi profiter d'avantages en ces temps un peu particuliers, notamment chez Mercedes qui lance une location intéressante sur les utilitaires.

"Pour soutenir leur reprise, Mercedes-Benz Vans France lance une offre pour que l’achat d’un nouvel utilitaire ne vienne pas entamer leur trésorerie fortement mise à l’épreuve pendant le confinement. Ainsi, pour tout financement en crédit-bail ou crédit-bail Facility supérieur ou égal à 48 mois d‘un véhicule utilitaire neuf, quel que soit le modèle, ses équipements et options (hors loueurs, flottes et taxis), Mercedes-Benz prend en charge les 6 premiers loyers (assurances et prestations d’entretien Contrat Services incluses) une fois le premier loyer majoré réglé par le client", précise la marque allemande.

Cette offre est spécialement destinée aux artisans, commerçants et entrepreneurs à la recherche d'un nouvel utilitaire. Seuls deux modèles sont exclus de cette offre : le Classe V et le pick-up Classe X, qui va de toute façon prendre sa retraite.

Pour bénéficier de cette remise de six mois, il faut commander au plus tard avant le 30 juin 2020 et être livré avant le 31 octobre 2020.