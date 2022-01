Mercedes Vision EQXX : championne de la consommation électrique

On se souvient de la mode des concepts et véhicules taillés pour des records de consommation, comme la Renault Eolab ou la Volkswagen XL1. Mercedes reprend l'idée, mais pour la voiture électrique. Le prototype Vision EQXX est présenté comme son véhicule le plus économe, toutes énergies confondues.

Ce modèle annonce une autonomie record de plus de 1 000 km avec une seule charge. Est-ce au prix d'une batterie XXL ? Même pas. Celle-ci a une capacité qui ne dépasse pas 100 kWh (Mercedes n'est pas plus précis). En comparaison, avec une batterie d'une capacité utile de 107,8 kWh, la nouvelle EQS promet jusqu'à 784 km d'autonomie selon le cycle WLTP.

Pour faire mieux avec une plus petite batterie, Mercedes a donc travaillé pour faire baisser la consommation. Au point qu'il promet une conso sous les 10 kWh pour 100 km, quand une EQS annonce au mieux 15,6 kWh/100 km. La marque compare d'ailleurs l'EQXX à un véhicule thermique 1 l/100 km. Le rendement est record : 95 % de l'énergie des batteries arrive aux roues. Avec un véhicule thermique, le rendement est plutôt de 30 % !

L'autre prouesse est que la batterie de l'EQXX a une grosse capacité mais peut être intégrée à un véhicule compact. De quoi réinventer la polyvalence d'une voiture électrique : imaginez une Classe A électrique capable de traverser la France sans recharge ! Les ingénieurs ont travaillé pour concentrer le stockage d'énergie, avec une densité proche de 400 Wh/l. La batterie de l'EQXX est ainsi 50 % plus petite que celle de l'EQS, et 30 % plus légère.

Si l'EQXX profite d'innovations liées à sa motorisation pour proposer une autonomie record, l'élément de base de la recette d'une voiture qui consomme peu n'a pas changé par rapport au thermique : une silhouette la plus aérodynamique possible, avec notamment une hauteur minimale et une voie arrière plus étroite que l'avant. Le coefficient de traînée est de seulement 0,17. L'EQXX a un aspect fuselé, avec une partie arrière étirée. Rien n'est laissé au hasard pour gagner de l'autonomie, avec par exemple des panneaux solaires sur le toit (jusqu'à 25 km gagnés sur un trajet) et des éléments aéro actifs. À noter que la modestie l’emporte sur la partie moteur, avec un bloc de 150 kW environ, soit 204 ch.

Chez Mercedes, les Vision sont très avant-gardistes, ce concept n'annonce donc pas directement un modèle de série à venir. Mais ce qu'il contient se retrouvera petit à petit dans les prochains modèles de la firme étoilée, qui prépare trois nouvelles plateformes dédiées à l'électrique, et compte être une marque 100 % électrique en Europe d'ici la fin de la décennie.