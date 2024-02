MG 7, 9, S9, ces MG que nous n'aurons pas - En direct du salon de Genève 2024

La Galaxie des modèles Mg est bien plus étendue que celle que l'on connaît en France. Ici, On a les ZS, EHS, MG4, MG5 et Marvel R, puis bientôt la MG3.

Mais sur d'autres marchés, et en Chine en particulier, la gamme est plus étendue. De fait, MG présente sur son stand à Genève des modèles qui ne sont pas destinés, a priori, à être commercialisés en France. Du coup, excusez-nous, mais nous manquons de données techniques, nous n'avons pu récupérer que ce qui était écrit sur les petits panneaux à côté des autos.

Il y a tout d'abord la MG7, une grande "berline coupé" de 4,88 m de long, et thermique une fois n'est pas coutume, puisqu'elle est motorisée par un 2.0 turbo de 261 ch et 405 Nm de couple. Elle abat le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et dispose d'une boîte automatique à 9 rapports.

Son style n'est pas désagréable, avec un capot nervuré, des optiques effilées, des portières sans encadrement et un aileron qui se déploie sur le hayon arrière (c'est une 5 portes). Dans l'habitacle, la qualité des matériaux, la finition et la présentation sont de bon niveau. Deux écrans numériques font face au conducteur, à la manière de ce qui se fait chez Mercedes, Hyundai ou Peugeot désormais.

On continue avec une autre grande berline, 100 % électrique cette fois, la MG9 EV. Là encore le style peut plaire, même si un peu massif. Les 5 mètres de long permettent beaucoup de place dans l'habitacle et le coffre semble volumineux.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais le plus impressionnant reste la planche de bord. Avec une immense dalle qui court sur toute la largeur et inclut trois écrans, on se croirait devant la dalle "hyperscreen" de Mercedes.

Techniquement, la MG9 adopte une batterie costaude de 90 kWh, qui permettrait 505 km d'autonomie en cycle WLTP. LE moteur de 544 ch et 700 Nm permet un 0 à 100 en 3,8 secondes.

Enfin, on se penche sur la MGS9 EV, en quelque sorte la version SUV de la MG9. Un peu plus court (4,90 m), il est aussi moins performant. Sa batterie de 90 kWh, identique à la MG9, alimente un moteur de 340 ch et 450 Nm, qui permet de passer de 0 à 100 en 5,8 secondes, ce qui n'est pas ridicule non plus. L'autonomie estimée en WLTP est de 536 km.

Esthétiquement, il est assez proche des deux autres modèles, avec projecteurs effilés, capot nervuré, lignes fluides. Et son habitacle reprend à son compte la grande dalle qui regroupe 3 écrans de la MG9, ambiance hyperscreen Mercedes aussi donc. Quant à la qualité de fabrication, elle laisse encore une fois pantois. C'est beau et bien fini, avec en plus des ambiances claires qui donnent de la luminosité.

Des modèles qui semblent donc plutôt intéressants sur le papier. Mais dont on ne connaît pas les prix, et qui de toute façon, on le répète, ne sont pas destinés à notre marché, sauf, peut-être, le MGS9 EV...