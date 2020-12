MG EHS : le premier modèle hybride arrive en Europe

Le constructeur MG était connu pour ses petits roadsters, mais il faut désormais s'y faire, il s'illustre maintenant avec des voitures plus familiales, et surtout électrifiées. Ainsi, après le SUV électrique ZS EV, la marque, battant pavillon chinois, s'apprête à dévoiler son second modèle pour l'Europe, en l'occurrence un autre SUV : l'EHS.

La France fait partie des premiers marchés européens visés par MG, puisque l'Allemagne, l'Italie, la Suède ou encore l'Espagne ne sont pas encore concernés, mais cela ne saurait tarder. En attendant, l'EHS fera donc son chemin chez le distributeur français.

Dérivé du HS (modèle thermique), l'EHS est un SUV plutôt familial d'environ 4,60 mètres de long. Il adopte un bloc essence suralimenté 1.5 et un moteur électrique pour une puissance avoisinant les 220 ch, mais en deux roues motrices.

Nous en saurons plus sur les détails techniques du modèle français puisque la présentation aura lieu le 7 décembre prochain. S'il se place bien en matière de tarif, il a un coup à jouer face, notamment, à un Peugeot 3008 Hybrid 225, surtout auprès des flottes d'entreprises, même si la grande faiblesse du réseau restera probablement un problème.