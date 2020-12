Mini annonce des John Cooper Works électriques

"Les architectures des futurs véhicules MINI permettront de retrouver les performances extrêmes et des sensations de conduite réjouissante à la fois avec une technologie 100 % électrique et avec des moteurs à combustion". Le constructeur anglais annonce la couleur dans son communiqué, plutôt concis, dans lequel il explique que des prototypes de John Cooper Works à motorisation électrique sont en développement.

"Il est maintenant temps de traduire la passion pour la performance de la marque John Cooper Works en électromobilité. C'est pourquoi nous travaillons au développement de prototypes pour des modèles John Cooper Works électriques".

Cela annonce-t-il la fin des JCW à moteur essence ? Pas tout de suite. Mini précise que les versions électriques et thermiques seront d'abord proposées en parallèle pour "répondre à tous les besoins". Globalement, tout comme Porsche avec le Macan, il s'agit d'amener la mobilité électrique sur des modèles exclusifs et haut de gamme en douceur, et ne pas imposer un choix technique trop rapidement aux clients, au risque d'en perdre un peu trop.