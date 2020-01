Mini Cabriolet : nouvelle série spéciale Sidewalk

L'hiver vient à peine de commencer mais c'est le bon moment pour commander un cabriolet, afin de l'avoir à temps pour la saison des beaux jours ! Mini dévoile dès à présent une nouvelle version de son Cabrio, la Sidewalk, une appellation qui avait déjà été utilisée pour la première génération du petit découvrable britannique.

Ce modèle reçoit plusieurs éléments esthétiques inédits. Il est ainsi présenté avec une nouvelle couleur de carrosserie bleue "Deep Laguna" (d'autres teintes sont proposées). Les bandes sur le capot sont spécifiques à la Sidewalk. Il en est de même pour les jantes alliage bicolores 17 pouces. Sur cette série spéciale, la capote en noir arbore des dessins de flèches en partie haute. Il faut 18 secondes pour l'ouvrir ou la fermer, de manière totalement automatique.

À bord, on trouve une sellerie cuir avec des surpiqûres jaunes et bleu foncé. Les sièges arborent le logo Sidewalk, une mention que l'on retrouve sur le volant et les seuils de porte en aluminium brossé. Le bleu "Petrol" est aussi présent pour les contours des tapis de sol et des éléments décoratifs sur les portes.

Trois versions de moteur sont au programme. La One et la Cooper ont un trois cylindres 1.5 litre de 102 et 136 ch. La Cooper S a un quatre cylindres 2.0 litres de 192 ch. La boîte manuelle 6 rapports est présente en série. Une boîte Steptronic à double embrayage à 7 rapports est disponible en option sur les deux plus puissants.

L'équipement de série comprend les phares et antibrouillards à LED, la climatisation automatique bizone, la navigation, la recharge des téléphones par induction. Les prix vont de 32 000 à 37 500 €.