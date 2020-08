Mini fête 11 000 Cooper SE produites

La Mini Cooper SE fêtait il y a quelques jours son 1er anniversaire au catalogue du constructeur anglais détenu par le groupe BMW. Aujourd'hui, ,nouvelle bonne nouvelle : l'urbaine survoltée franchit le cap des 11 000 exemplaires assemblées.

La structure d'Oxford en Angleterre est pour rappel en charge de ce modèle. La marque écoule sur place plus de 19% de la production de cette usine également responsable de la Mini Countryman hybride rechargeable. Sur les 11 000 unités construites, plus de 3000 commandes viennent de la clientèle britannique.

Le responsable de Mini en Angleterre David George indique via un communiqué être "ravi du succès du modèle sur place et dans le monde. Les clients aiment la Mini électrique autant que les personnes travaillent pour le constructeur. Il est fantastique de voir que la popularité des véhicules électrifiés progresse partout sur tous les marchés". La Mini Cooper SE débute en France à partir de 37 600 euros avec un moteur de 184 chevaux pour 270 Nm de couple et une autonomie WLTP située entre 225 et 234 kilomètres.