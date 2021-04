Mini restylée Mosaert Edition : à la mode de Stromae

En réponse à

Les acheteurs de ce type de voiture n'ont pas ce type de considérations...

D'une, ils s'agit en général de la 2ème voire 3ème voiture, qui ne fait que de la ville. Et, à 75% du temps, véhicules pris en LOA. Or, les LOA sont assez intéressantes chez Mini car la valeur résiduelle du véhicule est élevée. Et pour ces acheteurs, la question de l'autonomie ne se pose même pas.

La plupart des Mini thermiques vendues dans mon département sont des Cooper S de 192ch. Qui peut proposer l'équivalent sur le marché actuellement? Pas grand monde.

Si on met de côté la question du prix, ça reste une des rares autos de petit gabarit avec une esthétique un peu décalée, avec un plaisir de conduite intense et bien construite.

Et cette série spéciale est pour le coup vachement rigolote avec son tartan.

Mais, c'est vrai que pour être jolie, une voiture doit être grise, noire ou blanche...