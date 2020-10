Mitsubishi annonce l'arrivée d'un Eclipse Cross PHEV

Les concessionnaires de Mitsubishi avaient déjà été mis devant le fait accompli au moment de la douche froide de l'annonce en provenance du Japon : Mitsubishi réduit la voilure, et la région Europe est gelée. Il n'y aura plus de nouveau lancement, "mais". Le constructeur semble jouer sur les mots en annonçant ce matin l'arrivée de l'Eclipse Cross PHEV, une variante attendue depuis longtemps, alors que la marque nippone est pourtant leader de l'hybridation rechargeable en Europe et qu'elle dispose d'une expertise non négligeable en la matière.

"Evolution stylistique et technique du modèle actuel, l’Eclipse Cross PHEV reste cohérent avec l’annonce de MMC selon laquelle les toutes nouvelles voitures ne seront plus introduites en Europe", explique Mitsubishi. Pas de nouveau modèle, donc, mais des nouvelles variantes quand même.

Pour l'heure, aucune information technique n'a filtré sur l'engin, mais on sait déjà qu'il ne sera distribué que sur "certains" marchés européens, en fonction "de la demande et du potentiel" sur ces marchés. La France a des chances d'en faire partie, mais il faudra attendre le printemps 2021 pour savoir si cet Eclipse Cross sera disponible dans l'Hexagone. Dommage, en tout cas, qu'il ne soit pas arrivé avant : il aurait en effet fait une excellente offre dans un segment encore pauvre et surtout très onéreux.