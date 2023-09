Mitsubishi Eclipse Cross Black Collection (2023) : 48 690€ le SUV hybride rechargeable

Commercialisé depuis 2017 et restylé en 2021, le Mitsubishi Eclipse Cross joue désormais les haut de gamme de la marque aux diamants. Fini le temps des Lancer ultra-sportives et celui où le nom d’Eclipse renvoyait à une voiture de sport au design extravagant, il désigne désormais un SUV familial au profil « façon coupé » et à la mécanique hybride rechargeable, permettant d’échapper au malus écologique catastrophique de la précédente variante thermique.

Développant 188 chevaux, l’Eclipse Cross coûte actuellement 42 490€ dans sa version de base. Son addition monte à 48 690€ pour la nouvelle série spéciale Black Collection qui, comme son nom ne l’indique pas, peut être choisi dans d’autres teintes de carrosserie que le noir. Il arbore en tout cas de nombreuses petites touches de noir, notamment avec ses jantes spécifiques de 18 pouces, ses coques de rétroviseurs et ses bas de caisses grainés en noir.

Un équipement pléthorique

Comme souvent avec ce genre de séries spéciales sur-équipées, la dotation de série est généreuse avec l’alerte de circulation transversale arrière, les caméras 360°, le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges latéraux arrières chauffants, le système audio prémium Mitsubishi Power Sound (MPSS) avec deux ports USB et 8 haut-parleurs ou encore le système de surveillance d’angle mort avec assistance au changement de voie. Il a aussi droit à une remise « TVA offerte » jusqu’à la fin de l’année 2023 ce qui le place à 40 575€.