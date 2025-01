Mitsubishi essaie de rappeler qu'elle a été une marque passionnante et passionnée

En France comme au Japon ou aux Etats-Unis, la gamme de Mitsubishi se limite désormais à des citadines, des autos familiales ou des SUV à la vocation tranquille. Une marque généraliste, en somme, qui ne cherche plus à jouer sur le terrain des autos un peu hors normes.

Il n’y a pas si longtemps, pourtant, on connaissait aussi Mitsubishi pour ses machines sportives dont certaines ont contribué à écrire la légende du rallye et des routières passionnantes à piloter. A l’occasion du salon Rétromobile 2025, la marque aux diamants (qui pourrait former d’ici l’année prochaine une nouvelle alliance avec Nissan et Honda) rappellera justement ce passé assez glorieux.

La Lancer Evolution et le Pajero du Dakar

« Une sélection de modèles iconiques qui ont marqué l'histoire de Mitsubishi Motors sera visible sur le stand. Parmi eux, la légendaire Lancer Evolution, symbole de performance et de passion pour la course et le non moins fameux Pajero, roi des rallyes-raids et témoin de l'esprit pionnier et sportif de Mitsubishi. Ainsi, le Pajero de Jutta Kleinschmidt, vainqueur du rallye Dakar en 2001, figurera parmi les véhicules exposés. Pour mémoire, Jutta est la première et la seule femme à ce jour à avoir gagné ce rallye exigeant, offrant ainsi à Mitsubishi la 6ème de ses 12 victoires au total sur cette compétition. Mitsubishi Motors est d’ailleurs encore aujourd’hui le constructeur le plus titré de l’histoire du rallye Dakar », précise Mitsubishi à quelques jours de l’ouverture du salon.

Rappelons au passage que Jutta Kleinschmidt avait aussi terminé troisième au classement général du Dakar en 2005 avec le Volkswagen Race Touareg diesel.