Mitsubishi lancera le nouvel Outlander et un SUV inédit en 2020

Le patron de Mitsubishi Europe, le Français Bernard Loire, a confirmé à Automotive News Europe le planning des sorties de 2020 pour le constructeur japonais sur le Vieux Continent. La première grosse venue sera le renouvellement de l'Outlander, qui passera sur une plateforme commune au reste de l'Alliance Renault-Nissan (notamment partagée avec le prochain Nissan Qashqai). Evidemment, il restera hybride rechargeable : Mitsubishi annonce qu'en 2019, les ventes de l'Outlander PHEV n'ont cessé d'augmenter, malgré l'âge avancé de ce SUV pionnier en la matière en Europe.

Mitsubishi ne s'arrêtera pas là puisque Bernard Loire a confirmé l'arrivée d'un second SUV pour 2020, cette fois inédit. Il s'agira d'un modèle compact, placé sous l'Outlander, et qui pourrait bien partager ses dessous avec la plateforme du dernier Renault Captur. Ce second SUV sera, tout comme l'Outlander, hybride rechargeable.

Pour Mitsubishi, le fait de vendre principalement des hybrides rechargeables est une très bonne nouvelle à l'aube de la mise en place de la limite européenne de CO2.