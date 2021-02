Mitsubishi pourrait rester en Europe, avec une production en France

En réponse à

Je pense qu'il y a en fait 2 problèmes:

- il ne faut pas confondre alliance et groupe. Ainsi VAG et PSA sont-elles des structures très intégrées. A tel point que Skoda ou DS seraient par ex totalement infoutues de produire un seul véhicule sans faire appel aux compétences des autres constructeurs (moteurs mais pas que). L'alliance, elle, est plus fragile. Et le cas d'Opel est donc différent du cas Stellantis. La société a été rachetée (et c'est certainement une bonne chose pour PSA comme pour Opel), elle est donc dépendante de PSA.

- le Japon a ses raisons que l'Europe ignore. Il est quasi impossible pour un européen de saisir les subtilités du management à la japonaise. J'ai travaillé là-bas une fois, et j'ai commis tellement de faux-pas que je sais qu'ils ne me rappelleront pas! Donc même si l'alliance Renault-Nissan-Misu a passé 20 ans, peu de choses ont été faites pour rentabiliser l'activité en mutualisant les organes... Et là je suis d'accord avec toi: c'est dommage!