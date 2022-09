Moins d'accidents mais plus de morts sur les routes en août

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 305 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en août 2022, contre 273 en août 2021 (32 tués de plus soit +12 %). Ce chiffre est également en hausse de +5 % (+15 tués) par rapport au mois d’août 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

Si les déplacements du mois d’août 2022 sont en légère hausse en moyenne (+5 %) par rapport à ceux d’août 2021 selon le CEREMA, ce sont surtout les fins de semaine qui ont été particulièrement chargées sur les routes en août dernier, avec une augmentation du trafic de plus de 10 %.

Paradoxalement, si le nombre de tués est en hausse, les autres indicateurs d’accidentalité routière sont en baisse par rapport à août 2021 et même à août 2019. Ainsi, le nombre d’accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre s’établit à 3 995 en août 2022, contre 4 354 en août 2021 (soit -8 % et 359 accidents de moins), et 4 253 en août 2019 (soit -6 % et 258 accidents de moins). Le nombre de blessés est également en baisse en 2022 avec 5 184 personnes contre 5 757 en août 2021 (soit -10 % et 573 blessés de moins) et 5 612 en août 2019 (soit -8 % et 428 blessés de moins).

La mortalité des automobilistes en août dernier connaît une forte hausse par rapport à l’année dernière avec 146 tués contre 116 en 2021 (+ 30 tués). Elle est également en légère hausse par rapport à août 2019 (144 tués soit 2 tués de plus). Le constat est identique pour la mortalité sur autoroute avec un mois d’août 2022 plus meurtrier : 38 tués en août 2022, soit 13 de plus qu’en août 2021 et 14 de plus qu’en août 2019.

Dans le détail, la mortalité des seniors de 65 ans ou plus est en très forte hausse : 84 personnes âgées de 65 ans ou plus ont été tuées en août 2022 soit 24 de plus qu’en août 2021 et 24 de plus qu’en août 2019.

Si la mortalité piétonne est en baisse (27 morts, soit 2 tués de moins par rapport à 2021), la mortalité des cyclistes est quant à elle supérieure à celle enregistrée en août 2021 (+ 6 tués) et à celle d’août 2019 (+ 14 tués).

Pour l’association « 40 millions d’automobilistes », qui n’a pas tardé à réagir à ces chiffres, le bilan illustre les limites de la politique actuelle de sécurité routière. Un message que Pierre Chasseray, délégué général de l’association martèle depuis des années : « La politique actuelle pointant la vitesse comme principale source d’accident justifie la multiplication des radars mais force est de constater que la répression n’a aucun impact. Combien de victimes faudra-t-il encore avant que le Gouvernement ne comprenne qu’il fait fausse route et qu’il voie enfin la vérité en face ? Pourquoi ne pas tenter autre chose ? »

Philippe Nozière, le président de « 40 millions d’automobilistes » va encore plus loin : « c’est un constat d’échec terrible. »

Reste à savoir si l’association d’automobilistes, qui espère que l’arrivée de Florence Guillaume à la tête de la Sécurité Routière favorisera un changement de mentalité, sera entendue.