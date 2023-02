Moins de morts sur les routes en janvier 2023

Le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer vient de publier ses chiffres sur la sécurité routière du pays en janvier 2023. Bonne nouvelle, ils sont en baisse par rapport à ceux de janvier 2022. On dénombre en effet 229 tués sur les routes le moins dernier, soit un recul de 12% par rapport au même mois un an plus tôt. Le chiffre des blessés graves, à 974, est lui en baisse de 2% seulement. A noter que le nombre d’accidents corporels (c’est-à-dire où l’on dénombre au moins un blessé) a lui augmenté de 2% par rapport à janvier 2022. Au total, on dénombre 3 844 accidents de cette gravité.

Dans le détail, il y a eu en janvier 2023 132 automobilistes tués en France (-6%) et 331 blessés graves. Mais aussi 31 usagers de deux roues tués (en augmentation) et 247 blessés graves. On dénombre 33 piétons tués (-40%) et 191 blessés graves, 14 cyclistes tués et 120 blessés graves, ou encore deux morts en trottinette électrique pour 36 blessés graves.

Quelles causes ?

Comme d’habitude, la recherche des causes de ces variations du nombre de morts, de blessés et d’accidents sur la route sera soumise à de nombreux débats et autres interprétations. La hausse du coût du carburant pourrait laisser imaginer que les Français ont moins roulé sur ce mois de janvier 2023 pour faire des économies, mais cela rentre peut-être en contradiction avec le nombre supérieur d’accidents corporels. Faut-il y voir plutôt un lien avec les conditions météorologiques ? L’amélioration du niveau de sécurité des voitures qui expliquerait un nombre de morts inférieurs parmi les automobilistes ? Gageons aussi que les associations comme la ligue contre la violence routière pointeront vite une corrélation entre la baisse du nombre de morts et l’augmentation du nombre de radars…