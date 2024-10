Mondial de l'auto : les nouvelles citadines

Les citadines représentent le segment le plus vendu en France avec une importante part de marché pour les marques françaises (Renault, Citroën et Peugeot) qui placent 5 modèles (Clio, C3, 208…) parmi les 10 meilleures ventes. Vendues moins cher, ces petites voitures séduisent les Français pour leur polyvalence. Cette année, Porte de Versailles plusieurs nouveautés majeures seront présentées pour la première fois au public. Electriques, hybrides ou thermiques, il y en a pour tous les budgets et tous les besoins. Caradisiac vous dresse la liste des nouveautés attendues au prochain Salon de l’automobile de Paris.

La très attendue Renault R5 dont la commercialisation est imminente sera l’une des stars du prochain Mondial de Paris. Mais il faudra aussi compter sur sa déclinaison sportive, concoctée par Alpine, l’A290. Cette citadine dont le moteur électrique (placé sur le train arrière) a été boostée à 220 ch dans sa version la plus radicale. Elle profite d’une mise au point spécifique : suspensions, freinage, pneumatique et châssis ont fait l’objet d’optimisation avec pour but de « rendre la voiture joueuse », selon Alpine. Une version un peu plus raisonnable, développant 180c ch sera aussi proposée. Dans les deux cas, elles sont alimentées par une batterie de 52 kWh, promettant une autonomie de 380 km.

La quatrième génération de Citroën C3 prendra son premier bain de foule à la porte de Versailles. De conception inédite, la citadine de Citroën prend l’apparence d’un SUV et proposera pour la première fois une version électrique. Son point fort ? Un prix de vente au ras du plancher. Comptez 14 990 € pour la version thermique et 23 300 € pour l’électrique (bonus de 4 000 € non déduit), ce qui place la Française comme l’une des voitures les plus accessibles du marché.

Longtemps détentrice du titre de « voiture électrique la moins chère du marché », la Spring a vu ses ventes se tasser avec la privation du bonus écologique due à son origine. Les véhicules fabriqués en chine et vendus en Europe en sont désormais privés. La version restylée (et bien améliorée) par Dacia sera exposée sur le stand du Mondial de Paris. Elle présente un design moderne, beaucoup d’équipement de confort additionnel, le tout pour une autonomie de 225 km. Et malgré l’émergence des redoutables Citroën ë-C3 et Fiat Panda, dont le prix sera ramené à 19 000 €, une fois le bonus déduit, la Spring résiste et conserve un excellent rapport prix/prestation car ses tarifs débutent à 18 900 €.

La nouvelle citadine électrique de Renault dont la commercialisation est imminente prendra son premier « gros » bain de foule en France. La R5 E-Tech sera exposée dans sa version la plus chic, équipée d’une motorisation de 150 ch et d’une grosse batterie de 52 kWh offrant 400 km d’autonomie. Son prix de vente avant bonus démarre à 33 490 €. Les versions « mainstream » au prix moins élevés, arriveront en 2025. Il faudra alors compter sur une batterie de 40 kWh (300 km d’autonomie) et des motorisations moins puissante (95 ou 120 ch).

Volkswagen a confirmé la présence au Mondial de Paris du concept « ID.GTI ». Une version sportive électrique basée sur le concept ID2.all, la nouvelle citadine accessible de la marque allemande dont la commercialisation est attendue pour 2025. Avec ce show car, Volkswagen en profite pour rebattre les cartes des appellations. Le label sport des électriques GTX disparaît et le nom GTi va perdurer également en électrique. Longue de 4,10 m, l’ID GTi revêt une tenue de show avec des jantes de 20″ et un kit carrosserie gonflé aux hormones. Elle est animée par un moteur électrique d’environ 220 ch et profitera d'un différentiel à glissement limité mécanique. Cette concurrente toute désignée de l’Alpine A290 est attendue pour 2026.