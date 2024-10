Mondial de l’Automobile de Paris : il faut y aller, mais pas ce lundi !

Vous avez sans doute vu les affiches, comme ici dans le métro, ou consulté le site internet du Mondial de l’Automobile. À la vue du créneau du 14 au 20 octobre, vous avez peut-être réservé votre lundi pour être l’un des premiers à en découvrir les nouveautés. Vous êtes peut-être même sur le point de couvrir plusieurs centaines de kilomètres pour vous rendre à la Porte de Versailles de Paris. Pire, vous êtes déjà sur la route : surtout, faites demi-tour !

Non pas que le salon ne vaille pas le déplacement, au contraire : contrairement à l’édition 2022, ce millésime 2024 a donné envie aux constructeurs historiques d’y présenter leurs dernières nouveautés : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Citroën, Ford, Mini, Peugeot ou encore Volkswagen seront cette fois au côté de Renault pour faire face aux constructeurs Chinois et leurs produits ultra-compétitifs, notamment BYD ou XPeng. Il n'y a qu'à consulter notre mini-site dédié pour vous en convaincre.

Sauf qu’en réalité, ce lundi 14 octobre est réservé aux professionnels et journalistes. À l'heure où vous lisez ces lignes, toute la rédaction de Caradisiac est d'ailleurs sur place pour vous préparer une petite centaine d'articles et une cinquantaine de vidéos. De fait, à moins de disposer d’une accréditation ou d’un badge exposant, impossible d’entrer ce jour. Si c'était votre objectif, décalez votre venue… Et si vous avez quelques minutes lors de votre passage, passez nous voir sur notre stand (Hall 7) : nous serons ravis de discuter voiture avec vous !