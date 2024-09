Monterey Car Week : le Tour d’élégance (partie 3)

Ce 3ème épisode est le Tour d’élégance. Le Tour d’élégance remplit 4 objectifs à lui seul.

1°) Visibilité pour les sponsors HAGERTY-GOODWING- MERCEDES ROLEX

2°) Beauté du parcours = offrir du plaisir aux participants mais aussi à la population voyant passer les automobiles.

3°) Sélection pour les autos du Concours qui doivent être capables de parcourir 100 km

4°) Le plaisir qu’ont les participants de se retrouver après une longue période.

Le Tour d’élégance parrainé par Goodwing Hagerty Mercedes Rolex est un élément essentiel. Les autos participant à ce tour d’élégance sont celles que le public privilégié* verra quelques jours plus tard sur les pelouses du célèbre 18ème trou du Golf de Pebble Beach.

Dans l’immédiat dès 04h00 du matin le public commence à affluer malgré la nuit et la température fraîche. Tout le monde n’a pas obligatoirement les moyens de dépenser les 500 $ d’un billet d’entrée au Concours et c’est un public moins privilégié (cela se voit aux tenues, aux appareils photos, aux objectifs) mais tout aussi passionné qui s’est levé au milieu de la nuit pour venir admirer les automobiles. On y trouve des étudiants, des retraités des employés qui revendiquent tous une passion automobile au zénith. Saluons l’organisation pour avoir choisi un lieu accessible gratuitement (Portola Road dans l’enceinte de Pebble Beach) afin que les plus modestes puissent en bénéficier. Ce rôle « social » du Tour d’élégance je ne l’avais pas perçu les premières années. Il est pourtant bien réel. Il y a près de 2000 spectateurs et ce sont de sacrés connaisseurs qui prennent le temps d’admirer chaque auto. En prime on entend les moteurs vrombir bien mieux que lors des 2 ou 300 mètres parcourus lors du Concours (et encore à condition que l’auto soit appelée pour être primée).

Pour les participants il y a un côté « rentrée des classes » où les camarades ont plaisir à se retrouver après des mois, parfois une année, sans s’être vus. Le monde des Concours d’Elegance d’Elite est un petit monde où tous se connaissent. (Amelia/Villa d’Este/Pebble/Salon Privé/Las Vegas…)

Une auto qui participe au Tour d’Elegance gagne des points supplémentaires pour le Concours car elle a prouvé son aptitude à être utilisée sur une petite centaine de kilomètres et pas simplement se rendre du camion au 18ème trou.

De la mise en place ( 04h00) jusqu’au départ qui a lieu à 09h30 les amateurs peuvent admirer à loisir les automobiles pendant que les propriétaires se réchauffent d’un café-donut offert par Goodwing devant le grand bâtiment qui abrite la vente aux enchères « officielle » de Pebble Beach.

À 09h30 c’est parti, la caravane s’ébroue précédée par des motards de la California Highway Patrol et un coupé Mercedes AMG 63 GTS : route des 17 miles, Highway One vers Big Sur et ensuite retour vers Pebble Beach vers 12h30. Les photographes sur le long du parcours ? Environ 200 !

C’est un moment de grande beauté éphémère, un peu comme un feu d’artifice.

Le sentiment d’avoir vécu un moment de grâce… Il ne reste plus qu’à se repasser les images en attendant l’année prochaine.

Monterey Car Week : le Tour d’élégance (partie 3)

Patrick Hornstein