Mystère autour du Tesla Model Y pour les grandes familles

Quoi de neuf sur le Tesla Model Y ? Depuis l’arrivée de l’inédite version « Grande Autonomie Propulsion » permettant d’optimiser l’efficience et les distances parcourues sur une seule charge, rien. Le SUV familial du constructeur américain ne doit pas passer à la mouture restylée avant l’année prochaine au minimum, même si ses ventes baissent depuis le début de l’année après ses records de l’année dernière.

En attendant l’arrivée de cette version restylée, la marque d’Elon Musk pourrait proposer une option inédite sur les marchés chinois et européens : la possibilité d’ajouter deux places dans le coffre de l’auto pour en faire un véhicule à sept places, comme proposé depuis 2021 aux Etats-Unis. D’après le National Business Daily cité par Cnevpost, la production du Model Y à sept places conçu pour la Chine et l’Europe a même déjà débuté à l’usine Tesla de Shanghai.

Bientôt chez nous ?

Car oui, ce Model Y à sept places ne serait pas construit dans l’usine allemande et ne pourrait donc pas bénéficier du bonus écologique français (tout en étant exposé aux taxes d’importation en Europe sur les voitures électriques fabriquées en Chine). Aux Etats-Unis, l’option 7 places est uniquement disponible avec les versions à quatre roues motrices, moyennant un supplément de 2 000 dollars.

Attention, on parle ici de deux petites places additionnelles qui ne conviendront pas aux adultes, avec une garde au toit qui semble très limitée et un volume général très loin des grands modèles à sept places du marché.

D'après les journalistes de Reuters en revanche, le Model Y pour grandes familles prévu pour la Chine serait différent de ce Model Y américain à sept places. Il utiliserait un empattement étendu et offrirait six places dans une configuration permettant d'obtenir davantage d'espace au troisième rang. Et selon eux, l'engin n'arrivera qu'en 2025. Pour l'instant donc, difficile de dire ce que prévoit de faire Tesla pour le marché européen : un Model Y à sept places identique à la version américaine, ou un Model Y à six places calqué sur une variante inédite ? Dans ce dernier cas, il n'arrivera que l'année prochaine (en admettant que Tesla le commercialise bien chez nous).