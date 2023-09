La blague du pot sport "William Saurin" prend ici tout son sens. C'est simple : il n'existe pas avec ce clip meilleure manière d'illustrer cette expression largement employée dans les années 2000 alors que le tuning à jantes chrome et kit carrosserie façon Goldorak bat son plein. Sur les images, un automobiliste italien joue à fond la carte de la démesure avec une sortie d'échappement au diamètre humoristique. Sa citadine Mitsubishi Colt CZ3 fait figure de victime dans ce scénario.

Ne cherchez pas : vous ne trouverez pas un échappement plus gros

L'objectif de la sonorité et du design atroces parfaitement atteints

Bien évidemment, l'importante dimension de l'installation transforme la sonorité de la paisible urbaine en quelque chose de très désagréable à l'oreille. Le courant des fumées montre en outre que les gaz d'échappement ne savent pas vraiment ou aller avec un tel espace à occuper en bout de ligne.

L'alternative sportive, la version CZT

Pour rappel, -et un peu aussi pour sauver l'honneur de cette Japonaise malmenée- la Mitsubishi Colt CZ3 débarquait en 2004 afin de redynamiser la marque aux diamants dont la gamme se composait en Europe essentiellement de 4x4. Le constructeur intronisait en parallèle une bouillonnante version CZT (avec un T pour turbo) qui délivrait sur les roues avant la puissance intéressante de 150 chevaux et 210 Nm de couple. Une bombinette ludique à mener sur les petites routes qui n'a pas laissé indifférent notre bible de l'automobile Stéphane Schlesinger. Cliquez et lisez son article de la rubrique "Elle arrive en collection".