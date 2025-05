Ne serait-ce pas la véritable première voiture volante ?

La voiture volante, un fantasme qui pourrait devenir enfin réalité. Les prototypes de ce genre ne manquent pas, mais il s’agit très souvent de drones modifiés afin de se déplacer sur la route.

Le Slovaque Stefan Klein a consacré plus de vingt ans de sa vie à imaginer et concevoir une voiture volante. Après avoir collaboré avec différents constructeurs comme Audi, BMW et Volkswagen dans la recherche et l’innovation, il fonde en 2019 sa société, portant son nom, et travaille activement sur ce projet.

Après des premiers essais concluants, son prototype AirCar a reçu en 2020 un certificat de navigabilité de la part de l’Autorité de l’Aviation Civile. Désormais, la firme vient de dévoiler le prototype de production, avec des phases de vol. L’AirCar a effectué plus de 170 heures de vol, et plus de 500 phases de décollage et d’atterrissage.

Détail très pratique, ce prototype est capable de se transformer d’une auto en avion en un peu plus d’une minute. Grâce à son nouveau moteur de 280 ch, l’AirCar atteint la vitesse maximale de 250 km/h dans les airs, et pas moins de 200 km/h sur la route.

Lors du Living Legends of Aviation à Beverly Hills, des invités de marque ont pu le découvrir comme John Travolta, Morgan Freeman, Buzz Aldrin ou le prince Harry. Sont-ils intéressés de voler et de rouler dans un même véhicule ? Difficile de le savoir, mais ils présentent l’intérêt de disposer d’un portefeuille suffisamment garni pour s’offrir un tel joujou. Si le prix reste inconnu pour le moment, l’AirCar pourrait dépasser le million de dollars et être mis en vente dès l’année prochaine.

En attendant, Stefan Klein continue de cogiter puisque son équipe planche sur une version à quatre places, à deux moteurs, et même amphibie !