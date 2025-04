Ne sous-estimez pas l’efficacité du bon vieux bloque volant

En 2024, pas moins de 140 269 voitures ont été volées (ou tentative de vol), soit 384 par jour ! Si ce chiffre est un peu moins élevé qu’en 2023, il est en hausse de 5 % par rapport à 2022.

Si les voleurs se munissaient de tournevis pour dérober une auto il y a trente ans ou plus, ils sont désormais à la pointe de la technologie, à l’image des autos convoitées. Aujourd’hui, 94 % des vols s’opèrent par voie électronique.

La première technique, celle du mouse-jacking, consiste à ouvrir un véhicule à l’aide d’une tige, puis à encoder une nouvelle clé de démarrage à l’aide d’un boîtier électronique. L’autre méthode repose sur le fait de dupliquer le signal de la clé sur une clé vierge. Cette dernière technique assure un vol sans effraction.

Devenir voleur ne nécessite pas d’être un geek pointu, d’autant que les appareils permettant de détecter les fréquences et de reprogrammer une clé se dénichent facilement sur le web pour quelques centaines d’euros.

Les voleurs 2.0 abandonnent

Ces malfaiteurs n’ont plus besoin d’outils de type tournevis pour opérer. Et surtout, la plupart d’entre eux n’ont plus les compétences pour opérer ainsi.

C’est pourquoi un bloque volant, ou un bloque pédale, peut être une arme efficace. C’est surtout l’effet dissuasif recherché ici puisque les malfrats doivent opérer le plus vite possible. À l’aide d’un appareil électronique, la manœuvre peut s’effectuer en moins d’une minute. À la vue d’une barre métallique paraissant solide, plus d'un abandonnera et ira voir ailleurs. C’est pourquoi il est important de bien mettre en évidence votre antivol.

Le temps perdu est votre allié

Si, par malchance, le malfrat maîtrise les techniques « à l’ancienne », certains de ces bloque-volants ne leur résisteront pas plus de quelques secondes ! Le point le plus vulnérable reste la serrure, et leur solidité est souvent liée au prix. Un somme de 70 € est un minimum pour disposer d’un système ralentissant au maximum le voleur. En effet, les systèmes infaillibles n’existent pas, mais ceux qui prennent le plus temps à être neutralisés sont à privilégier. À partir de deux ou trois minutes, un voleur abandonnera.

L’alternative consiste à installer un bloque-roue. Plus contraignant à mettre en place, il sera plus dissuasif, car le voleur opère alors à la vue de tous. Une situation qu’il évite à tout prix.

Dans l’absolu, aucun système n’est infaillible. Seulement, si vous possédez un SUV (62 % des vols), qu’il cache en plus une motorisation hybride, et que vous résidez en Île-de-France, vous cochez tous les critères préférés des malfrats.