Ce dispositif est censé faciliter la vie des automobilistes et leur faire gagner du temps, jusqu’à 30 minutes entre Paris et Caen d’après la Sanef. Pour le moment, l’A79 en profite ainsi que l’A14 au niveau des barrières de péage de Montesson. À terme, les différentes barrières de l’A13 vont disparaître au profit du flux libre.

À ce jour, certains automobilistes se plaignent du manque de clarté du système et pensent même rouler sur des portions gratuites avec à la clé des majorations importantes. Afin de ne pas "tomber dans le piège", voici les règles à suivre pour éviter ces mauvaises surprises.

Les différentes solutions

Si plusieurs solutions s’offrent à vous, une règle s’applique dans tous les cas. Le paiement doit obligatoirement se faire dans un délai de 72 heures.

Télépéage :

C’est le moyen le plus simple qui soit puisque vous n’avez rien à faire. Bien sûr, vous devez vous assurer qu’il est bien positionné sur votre pare-brise afin que l’enregistrement du passage ait bien lieu.

Société d’autoroute :

Pour le moment, deux sociétés d’autoroute disposent du flux libre. Pour la Sanef/SAPN (A13, A14 et A4), le plus simple et de s’inscrire directement sur le site en renseignant nom, prénom, adresse mail, ainsi que l’immatriculation du véhicule et enregistrer votre moyen de paiement. Une fois le questionnaire complété, les paiements sont réalisés automatiquement. Toutefois, il est aussi possible de régler sans devoir s'y inscrire (dans le cadre d'une voiture de location par exemple).

Ne vous faites pas avoir ! Tout savoir sur le fonctionnement du péage à flux libre

Concernant l’Aliaé (A79), il est uniquement possible de prépayer son trajet en renseignant notamment son immatriculation. Si le trajet n’est pas effectué dans les sept jours, ou si l’estimation est plus haute que le coût réel, vous serez automatiquement remboursé. Il est également possible de payer (après passage) et de contester sur le même site internet.

Bornes d’autoroute :

A79 : la société d’autoroute a mis en place 16 bornes le long du tracé afin de régler au choix en espèces, en carte bancaire ou en carte privative/pétrolière.

Buralistes agréés Nirio :

Plus de 5 000 points de paiement FDJ (Française Des Jeux) sont à disposition chez les buralistes. À terme, plus de 10 000 buralistes proposeront ce type de service.





Quels risques en cas de retard de paiement ?

Le site du gouvernement est clair. En cas de non-paiement du péage dû dans les 72 heures, un avis de paiement vous sera adressé. La société concessionnaire établit alors un procès-verbal et envoie un avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Cet avis inclut le montant du péage non réglé, assorti d’une indemnité forfaitaire de 90 €, réduite à 10 € si le paiement est effectué sous 15 jours. En l’absence de règlement dans les deux mois, une amende forfaitaire majorée de 375 € sera émise.