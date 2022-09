Nextbase iQ, une dash cam bientôt capable de détecter les radars ?

Depuis quelques années, le marché des « dash cam » explose. Ces dispositifs enregistrant en vidéo tout ce qu'il se passe devant les roues d'une voiture, vivement conseillés par les sociétés d'assurance pour réduire le prix de ses mensualités et simplifier l'attribution des responsabilités en cas d'accident, permettront-ils bientôt d'embarquer des aides à la conduite ultra-sophistiquées et même de détecter les radars ?

Sur ce marché, la Nextbase iQ joue les modèles très haut de gamme. Dévoilée à l'occasion du dernier CES de Las Vegas, la nouvelle dash cam de la société anglaise arrivera chez nous au début de l'année prochaine. Grâce à un partenariat avec Vodaphone, elle promet une connectivité totale avec le smartphone et surtout, un fonctionnement en totale autonomie. Grâce à sa batterie de capteurs, elle peut même jouer les véritables aides à la conduite : dans la version la plus haut de gamme, elle filmera aussi bien la route de devant que l'habitacle et l'arrière. A la moindre détection d'un comportement dangereux aux environs du véhicule, elle alertera le conducteur. Même résultat si elle détecte de la fatigue ou un comportement inadapté au volant. Autre point intéressant, la caméra peut fonctionner comme le mode Sentinelle de Tesla une fois la voiture garée, en surveillant l'activité autour de la voiture et en démarrant la vidéo avant qu'un événement indésirable ne survienne.

Et pourquoi pas détecter les radars ?

Conçue comme un système évolutif, la Nextbase iQ pourrait ensuite inaugurer d'autres fonctionnalités. Grâce à la qualité de ses capteurs, il ne serait par exemple pas impossible de l'équiper d'un système de détection visuelle des radars présents dans la circulation. Un système qui irait donc bien au-delà de la simple cartographie GPS des zones de danger. Reste à connaître le prix de ce petit bijou de technologie, qui coûtera plus cher que les 322€ demandés actuellement par la caméra haut de gamme 622GW de Nextbase. En tout cas, l'idée de pouvoir équiper son auto d'aides à la conduite sans avoir à dépenser le prix d'une voiture de luxe nous paraît intéressante sur le papier.