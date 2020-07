Nissan annonce le SUV électrique Ariya

Nissan vient de confirmer qu'il présentera le 15 juillet l'Ariya. Et ce modèle est très important pour lui, au point que le constructeur parle d'un nouveau chapitre de son histoire. Ce SUV 100 % électrique est le porte-drapeau de son plan de relance, dévoilé fin mai et nommé Nissan Next. En difficulté, la marque va enchaîner les nouveautés d'ici fin 2021.

Le début d'une nouvelle ère sera d'ailleurs symbolisé par la présence d'un nouveau logo dans la calandre de l'Ariya, avec un design épuré au maximum : le nom de la marque et deux traits pour le contour au dessus et en dessous. Le premier teaser montre une signature lumineuse originale, avec de grands sabres qui plongent le long de la calandre. À l'arrière, le logo laissera la place à un Nissan écrit en grandes lettres sur le bandeau de feux. Le design du véhicule sera en fait très proche du concept-car dévoilé l'année dernière.

L'Ariya sera important à plus d'un titre. Il va en effet inaugurer la nouvelle plate-forme des véhicules électriques de l'Alliance, la CMF-EV. Celle-ci sera ainsi reprise l'année prochaine par Renault. L'Ariya devrait avoir deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour une puissance cumulée d'environ 300 ch.