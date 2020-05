Nissan : fermetures d'usines et arrêt des citadines en Europe

Nissan souffre. Le japonais a dévoilé de mauvais résultats pour son année fiscale 2019. Le constructeur a accusé sa première perte d'exploitation en onze ans, de l'ordre de 340 millions d’euros. La présentation de ces résultats s'est accompagnée de la présentation du nouveau plan stratégique, aux allures de traitement de choc.

Ce n'est pas une surprise, le constructeur avait déjà évoqué des mesures d'économies en juillet 2019. Mais la marque a poussé les curseurs. L'année dernière, elle comptait réduire ses capacités de production de 10 % d'ici 2023. Ce sera finalement 20 %. Les capacités actuelles sont largement au-dessus des ventes. Nissan veut que le taux d'utilisation de ses sites remonte à 80 %.

Le constructeur a officialisé la fermeture de son usine de Barcelone (Espagne), qui assemble actuellement le pick-up Navara. Le site emploie près de 3 000 personnes. Une usine en Indonésie fermera pour rationaliser la production dans cette région de l'Asie.

Le nouveau plan stratégique de Nissan fait suite à l'évolution du fonctionnement de l'Alliance, où une meilleure répartition des rôles a enfin été actée avec une stratégie de leader/follower. Cela concerne notamment les zones géographiques. Nissan va ainsi concentrer ses efforts sur l'Amérique du Nord, la Chine et le Japon. Le constructeur va quitter la Corée du Sud. Mais la marque ne va pas abandonner l'Europe.

C'est toutefois la région où il va y avoir la plus forte réorganisation de l'activité. Outre la fermeture du site de Barcelone, un ménage dans la gamme va être fait. Sur le Vieux Continent, la marque va se concentrer sur les SUV et les électriques. Dans le cadre d'une meilleure complémentarité avec Renault, Nissan va ainsi arrêter les citadines et compactes traditionnelles chez nous.

De manière générale, le nombre de modèles proposés par Nissan dans le monde va être réduit de 20 %, passant de 69 à 55. 12 nouveautés sont promises d'ici 18 mois. Le nouvel X-Trail sera présenté en juin, le SUV électrique Ariya en juillet. Dans le monde, Nissan vise un million de véhicules électrifiés vendus par an d'ici 2023. En Europe, il y aura le lancement de deux hybrides simples, un hybride rechargeable et trois électriques.