Nissan fête la victoire de la 240Z en rallye raid avec le Juke

Le Kenya fait son grand retour au calendrier du WRC après 19 ans d'absence, et c'est justement la date qu'a choisie Nissan pour dévoiler un Juke un peu particulier rendant hommage à une gloire du passé, qui s'est illustrée, elle aussi, dans un rallye africain. Nous parlons de la 240Z engagée en 1971 dans le rallye d'Afrique de l'Est.

Nissan annonce d'ailleurs que les lignes du concept Gripz (qui a donné lieu au nouveau Juke) s'inspirent de cette 240Z fortement surélevée et adaptée aux conditions difficiles. A l'époque, l'auto avait droit au six cylindres en ligne Nissan 2.4 atmosphérique de 210 ch. Avouons tout de même que la nouvelle 400Z est nettement plus proche de cette 240Z que le second Juke.

C'est en tout cas le nouveau Juke qui a la charge de rendre hommage à cette 240Z avec un concept "Rallye Tribute". Nissan ne donne quasiment aucun détail sur ce Juke si ce n'est qu'il adopte un groupe motopropulseur "électrique hybride". Ce qu'attendent probablement une partie des clients en Europe qui n'ont pour l'instant que le trois cylindres 1.0 de 117 ch à se mettre sous la dent.