Nissan GT-R Nismo : godzilla - Salon de l'auto Caradisiac 2020

La GT-R telle que vous pouvez l'admirer ici dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, dans la Manche (50) où se déroule le premier salon automobile de l'histoire de Caradisiac, a fait ses débuts au salon de Tokyo en 2007 avant de débarquer sur le Vieux Continent en 2008. Animée par un V6 bi-turbo de 480 ch assemblé à la main, elle était capable de tenir tête à des supercars comme la Porsche 911 Turbo ou la Lamborghini Gallardo.

Son secret, une efficacité redoutable renforcée par une boîte à double embrayage basée sur la technologie de la Formule 1 et une transmission intégrale à commande électronique. Au fil des ans elle n’a cessé de faire grimper ses performances passant de 500 ch en 2009 à 530 ch en 2012, à 545 ch en 2016, et jusqu’à 565 ch et 2018 même 600 ch sur la version préparée par Nismo, la filiale sportive de Nissan. Cette dernière efface le 0 à 100 km abattu en 2,5 s et délivre une vitesse maximale de 315 km/h.

La GT-R Nismo 2020 utilise une plus grosse quantité de fibre de carbone, notamment sur le toit, le capot moteur les ailes avant ou le couvercle de malle, ce qui lui permet de grappiller 10,5 kg. 20 kg supplémentaires ont également été gagnés grâce à de nouveaux composants et notamment des jantes Rays de 20 pouces. De plus, cette nouvelle Nismo s'inspire du modèle de compétition GT3 Nismo, avec notamment des nouvelles ailes avant qui répartissent mieux le flux d'air le long de la carrosserie, ou encore des turbos au régime de rotation optimisé. On note enfin l'arrivée d'un système de freinage carbone-céramique, tandis que la suspension pilotée Bilstein a été optimisée.

Pour ce millésime 2020, les prix sont revus à la hausse, notamment en ce qui concerne la version Nismo. Cette dernière est désormais facturée 210 000 €, soit 25 000 € de plus qu'auparavant. Le modèle de base demeure bien moins onéreux, affiché dorénavant à 103 000 €, tandis que la série 50e Anniversaire réclame 12 000 € supplémentaires.

Depuis le début 2016, Soheil Ayari compare tous les mois deux modèles. Seul souci, personne n’a voulu se confronter à la voiture que l’on teste aujourd’hui. Il faut dire que son surnom de Godzilla a de quoi faire frissonner les plus grands noms de l’automobile. Vous l’aurez reconnue, il s’agit de la Nissan GT-R Nismo.

La Nissan GT-R en occasion

Prix d'une Nissan GT-R en neuf : de 103 000 € à 210 000 €

Prix d'une Nissan GT-R en occasion : de 45 000€ à 188 000 €

Plus de 30 annonces de Nissan GT-R en occasion sur La Centrale.

Fiabilité : l'avis de Caradisiac

Comme pour toutes les supercars, difficile de faire remonter des informations sur la fiabilité de la Nissan GT-R, et plus encore pour la récente et plus exclusive version Nismo dont il est question ici. Des rumeurs ont couru concernant des casses de moteur ou de boîte de vitesses pour les premiers modèles sortis. Rumeurs démenties par les propriétaires eux-même, et si l'on met de côté une utilisation "circuit", forcément plus risqué pour la mécanique.

Et il semble en effet que le V6 bi-turbo, assemblé à la main, soit robuste. Il encaisse d'ailleurs des préparations qui augmente sa puissance de façon démente, sans broncher. En version "stock", sa fiabilité est donc assurée, et les exemplaires ayant dépassé les 100 000 km sont nombreux, ce qui est pourtant rare pour ces supercars qui roulent en moyenne très peu. Une preuve du soin apporté à cet aspect des choses par Nissan. Cependant, ne soyez pas surpris par les bruits de transmission, les claquements divers et les à-coups à bas régime. Ils sont... normaux.