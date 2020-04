Nissan : la nouvelle Z dévoilée en 2020 ?

En réponse à

Ne vont-ils pas remplacer la 370Z et la GTR par un seul modèle (entre les deux citées) ? C'est ce que semble indiquer cette 400Z de 400 CV avec variante Nismo de 500 CV.

Ce qui est dommage c'est la disparition d'un modèle excitant (V6 de 3,7 l) qui n'est pas extravagant (320 CV environ) et pour un prix très raisonnable (40.000 €, soit le prix d'une Golf 8 1.5 T DSG avec quelques options !!!)). La nouvelle venue sera plus puissante et sans doute beaucoup plus chère (on parie sur 60.000 € ?).