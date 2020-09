Nissan : le nouveau Qashqai en retard ?

S'il y a bien une auto qui peut maintenir Nissan en Europe, c'est le Qashqai. Le SUV compact fait partie des plans de Nissan pour l'avenir en Europe, alors que la marque cherche à réduire ses modèles sur le Vieux Continent où les pertes ont été importantes ces derniers mois. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est en plein chamboulement, et Nissan compte désormais tout miser sur les SUV. Juke, Qasqhai et X-Trail sont les pions majeurs, mais pour le Qashqai, il faudra probablement se montrer patient.

Le Financial Times rapporte que la production du nouveau modèle a été repoussée à avril 2021, alors qu'elle était prévue pour le mois d'octobre. Six mois de délais qui peuvent paraître comme pas grand-chose, mais c'est tout de même un report important pour le Qashqai qui arrive encore à se maintenir à la seconde place de sa catégorie en Europe, malgré ses 7 ans de carrière.

La raison du départ n'est pas très claire : développement décalé à cause du Covid ou, plus probablement, situation d'attente de la part de Nissan qui n'a toujours pas de garanties concernant les taxes douanières entre Royaume-Uni et Europe, le Qashqai étant produit dans l'usine de Sunderland.