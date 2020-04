Nissan préfère les écrans "horizontaux" par rapport aux écrans tablettes

La disposition des écrans dans un habitacle est devenu une des préoccupations des centres de design. En dehors de Bugatti et d'autres rares marques, tous les constructeurs ont franchi le cap de l'affichage numérique. Mais les voies divergent : il y a le camp des écrans taille XXL, celui des écrans encastrés, en format tablette (au dessus de la planche de bord), et celui des grands écrans panoramiques, notamment chez Mercedes.

Pour Nissan, le format portrait n'a pas autant de sens que le format panoramique, et pour une simple raison : le patron du développement des interfaces informatiques chez Nissan, Tomomichi Uekuri, a expliqué que naturellement, l'oeil "lisait" de gauche à droite (ou de droige à gauche), et pas dans le sens de la verticale. L'être humain enregistrerait également plus facilement des informations à l'horizontale. L'autre avantage d'un écran panoramique, non cité par Nissan, est qu'il est moins nécessaire de "baisser" les yeux pour aller chercher des informations, et donc éloigner son regard de la route.

Il est vrai que jusqu'ici, Nissan n'a jamais réellement produit des écrans verticaux. Les dernières sorties, comme l'Altima aux Etats-Unis, font appel à un écran posé sur la planche de bord en format tablette. Mais pour la suite, Nissan pourrait plutôt plancher sur un agencement similaire à celui de Mercedes. C'est en tout cas la voie préfigurée par le concept Ariya, dévoilé l'an dernier au salon de Tokyo.