Nissan prépare le lancement du nouveau Qashqai

Le renouvellement des crossovers de Nissan se poursuit. Après le Juke, fin 2019, le japonais prépare les nouvelles générations des Qashqai et X-Trail, qui seront présentées dans le courant de cette année. Le constructeur vient ainsi d'inaugurer dans son usine anglaise une nouvelle ligne d'emboutissage pour la production du modèle compact.

Malgré le contexte très incertain lié au Brexit, Nissan a d'ailleurs investi massivement pour la modernisation de son usine britannique de Sunderland. 100 millions de livres avaient déjà été injectés pour l'arrivée du deuxième Juke. Pour le Qashqai troisième du nom, ce sera 400 millions de livres, soit environ 460 millions d'euros. Pour cette nouvelle presse, qui pèse plus de 2000 tonnes, c'est déjà 52 millions de livres. L'installation a duré près de 18 mois. La petite cérémonie de son inauguration a aussi été l'occasion de fêter les 10 ans du Juke.

Nissan sait qu'il joue gros avec le renouvellement du Qashqai, son best-seller européen, créateur de la catégorie des crossovers compacts. La prochaine génération devrait adopter un look plus anguleux, inspiré du concept-car IMQ (photo) découvert au Salon de Genève 2019. On attend une belle modernisation de la planche de bord. Côté mécanique, l'événement sera l'abandon des blocs diesels. À la place, Nissan mettra en avant des hybrides.