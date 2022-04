Nissan présente ses avancées dans la conduite autonome

Nissan travaille sur une nouvelle technologie d'assistance à la conduite, nommée "ground truth perception", soit "perception de la vérité du terrain". Le système se base ainsi sur "des informations extrêmement précises sur l'environnement du véhicule".

Cette technologie fusionne les infos fournies par de nouvelles générations de caméras et de radars. Surtout, il y a la présence d'un LIDAR, une sorte de radar à infrarouge. Pour intégrer cet élément, Nissan s'est associé à l'entreprise spécialisée Luminar, qui collabore aussi avec Volvo. Nissan a également travaillé avec Applied Intuition, qui dispose d'une technologie de simulation très sophistiquée.

Avec tout cet attirail, le véhicule va ainsi analyser en temps réel "avec un haut degré de précision" la forme et la distance des objets, ainsi que la structure de la zone entourant le véhicule. Le véhicule va ainsi analyser la situation et exécuter seul les manœuvres pour éviter une collision. La technologie peut également détecter une circulation ralentie ou des obstacles routiers au loin, et exécuter les changements de voie en conséquence.

Nissan a publié une vidéo pour montrer l'efficacité de son système, installé sur une berline (que l'on a connu chez Infiniti). On voit le véhicule éviter une palette tombée sur la chaussée ou doubler une file de véhicules à l'arrêt. Situation plus complexe aussi filmée : le véhicule sort d'une voie rapide et va se garer un peu plus loin.

Nissan fait ainsi des avancées vers la conduite autonome, mais ne promet pas encore la voiture qui fait le trajet seul. La marque parle bien d'une technologie d'assistance à la conduite, dont le premier objectif est de "réduire considérablement les accidents". La marque espère avoir un système avec LIDAR au point d'ici le milieu de cette décennie. Il sera installé sur quelques modèles, puis généralisé à sa gamme en 2030 environ.