Nissan prévoit un moteur essence à 50 % de rendement

Vous le savez probablement déjà, une large partie du carburant que vous mettez dans votre réservoir ne vous sert à rien. Sur un plein de 60 litres, une quarantaine de litres seulement vous font avancer. Le reste part en pertes calorifiques. Mais les moteurs thermiques ont fait des progrès au fil des ans pour atteindre les 40 % de rendement sur certaines mécaniques très efficientes.

La barrière des 50 % paraissait inatteignable il y a encore quelque temps, mais plusieurs projets semblent ouvrir une nouvelle voie pour les moteurs thermiques. Le "Eagle", d'abord, dont nous vous avions parlé récemment sur Caradisiac, mais aussi la future version du groupe motopropulseur E-Power chez Nissan. La marque nippone annonce en effet une "percée" sur son bloc intégré dans un véhicule hybride.

Il y a donc une subtilité : le moteur Eagle entend frôler les 50 % en entraînant les roues, tandis que le E-Power de Nissan compte atteindre ce rendement, mais en jouant simplement le rôle de générateur de courant pour les batteries et un moteur électrique. Ce qui facilite la chose.

Sans surprise, Nissan a joué sur un paramètre désormais habituel pour gagner en rendement : le taux de compression. Très élevé, et associé à un mélange pauvre, il permet de maximiser l'énergie récupérée de la combustion, qui sera transformée en mouvements des équipements mobiles internes.

Le monde de la F1 a atteint les 50 % de rendement tout récemment sur les monoplaces, et déjà, se profilent certains projets pour des moteurs plus orienté grand public. Mais d'autres questions se posent sur ces mécaniques : la fiabilité sur le long terme (un fort taux de compression demande une grande précision dans l'usinage, le choix des lubrifiants et la fabrication des pièces internes pour assurer une étanchéité à long terme), et la dépollution. En effet, un mélange pauvre et un fort taux de compression signifient souvent une hausse des oxydes d'azote...