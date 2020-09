Nissan se lance dans la fibre de carbone en série

Nissan annonce l'arrivée d'un tout nouveau procédé de fabrication de pièces en CFRP (plastique renforcé de fibre de carbone). Toute la difficulté de ce matériau réside dans sa production, souvent complexe et coûteuse, avec l'usage de moules spécifiques et de résines, et qui nécessite un temps supérieurs à l'acier avec des mains d'oeuvre non robotisées.

Le constructeur japonais appelle cela le "moulage par transfert de résine de compression" : "la méthode actuelle consiste à donner la forme adéquate à la fibre de carbone, puis à la placer dans un moule en gardant un petit espace entre la partie supérieure du moule et la fibre de carbone. De la résine est ensuite injectée dans la fibre et laissée durcir. Les ingénieurs de Nissan ont développé des techniques permettant de reproduire avec précision la perméabilité de la résine dans la fibre de carbone, tout en visualisant l'écoulement de la résine dans un moule, à l'aide d'un capteur de température situé dans un moule transparent. Le succès de cette simulation a permis de créer un composant de haute qualité nécessitant un temps de fabrication plus court."

Résultat : un gain de temps de 80 % de production, qui permettrait à Nissan de se servir du carbone plus fréquemment sur des modèles pas nécessairement exclusifs. Evidemment, le carbone se concentrera surtout sur la structure de l'auto et sur la partie haute : "utilisé pour la partie supérieure de la carrosserie, il permet d'abaisser le centre de gravité d'une voiture, la rendant ainsi plus agile et plus agréable à conduire".

Avec l'arrivée de ces nouveaux matériaux se pose évidemment la question de l'après-vente : comment gérer les réparations en carrosserie avec du carbone ou de l'aluminium, bien plus complexes à remettre en état que de l'acier. On se souvient notamment des difficultés de prises en charge de voitures telles que l'Audi A2 (faite en aluminium) qui était le casse-tête des réparateurs et des assureurs.