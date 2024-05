Nissan Townstar Evalia (2024) : un Grand Kangoo japonais

Le segment des ludospaces fait partie de ces catégories où les collaborations sont nombreuses entre les marques. Au sein de l’Alliance Renault-Nissan, par exemple (dont les contours viennent de changer en profondeur), le Renault Kangoo possède un cousin presque jumeau chez Nissan (le Townstar). La génération actuelle du ludospace français se retrouve également dans la gamme de Mercedes-Benz, avec le Citan retravaillé en profondeurs par les ingénieurs de la marque à l’étoile.

Vous ne serez donc aucunement surpris en découvrant le Nissan Townstar Evalia, équivalent du Renault Grand Kangoo dans la gamme du constructeur japonais. Il mesure 4,91 mètres de long alors que sa variante courte se contente de 4,49 mètres, ce qui représente une augmentation de 42 centimètres. Ce Townstar Evalia peut, comme le Grand Kangoo, embarquer jusqu’à sept occupants. Notons que les sièges du rang 2 coulissent sur 12 centimètres et que le volume de coffre atteint 3 750 litres lorsque les sièges sont retirés. On ne connaît en revanche pas la valeur du volume de coffre en configuration sept places (et cinq places). A titre de comparaison, un Grand Kangoo revendique 840 litres en version cinq places.

Essence ou électrique

Sous le capot, les clients auront le choix entre le moteur essence 1,3 litre de 130 chevaux et le moteur électrique de 122 chevaux relié à des batteries de 45 kWh. Mais attention, l’autonomie maximale se limitera alors à 265 km d’après le cycle d’homologation WLTP ce qui ne cadre pas franchement avec les contraintes d’un véhicule familial (sauf s’il ne sert qu’à transporter des clients sur de petites distances). Il pourra repasser de 10 à 80% de charge en 37 minutes à 80 kW de puissance en courant continu. En courant alternatif, il pourra monter jusqu’à 22 kW.

Et le prix ? On ne le connait pas pour l’instant mais ce sera évidemment plus que les 22 380€ hors taxes demandés par le Townstar de base court avec le moteur essence de 130 chevaux. Et il profitera d’une garantie de cinq ans et 160 000 kilomètres.