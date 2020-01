Nissan : traitement de choc pour survivre

Lors de son incarcération au Japon, Carlos Ghosn aurait dit à l'un de ses avocats de l'époque que Nissan ferait faillite d'ici deux à trois ans. Une déclaration qui semble exagérée, l'homme étant forcément très remonté contre le constructeur, qu'il a fortement critiqué lors de sa médiatique conférence de presse. Mais il est vrai que la marque nippone ne se porte pas bien.

Les ventes sont en baisse et les résultats financiers mauvais. En réaction, Nissan a déjà présenté en juillet 2019 un plan de relance aux allures de traitement de choc, avec notamment l'objectif de réduire les capacités de production de 10 % et l'intention de supprimer 12 500 emplois dans le monde d'ici 2023.

Mais selon Reuters, Nissan compte donner un tour de vis à ses mesures de restructuration, à cause de ventes encore moins bonnes qu'attendu. Le nombre d'emplois supprimés devrait être revu à la hausse, avec peut-être 4 300 postes en moins, principalement dans les bureaux en Europe et aux États-Unis. Surtout, alors que ce n'était pas envisagé jusqu'à présent, Nissan pourrait fermer deux usines, tout en réduisant la production dans les 14 autres. Selon une personne proche de la direction et du conseil d'administration du groupe, citée par Reuters, "la situation est critique, c'est ça ou mourir". Voilà qui donnerait donc raison à Carlos Ghosn !

Reste qu'avec cette transformation, la marque veut mettre fin à une politique mise en place par ce dernier : une course aux volumes, avec une augmentation des capacités de production aux quatre coins du monde. Mais plusieurs modèles n'ont pas atteint leurs objectifs, ce qui fait que, selon les dirigeants basés à Yokohama, jusqu'à 40 % des capacités de production mondiales du groupe sont sous-utilisées ou pas utilisées. Nissan devrait d'ailleurs faire du ménage dans ses gammes, avec notamment l'arrêt de la marque low-cost Datsun.