Nissan : une nouvelle Micra électrique et made in France

Jeudi, l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi tiendra une conférence de presse pour détailler la nouvelle stratégie commune en matière de véhicules électriques. Il sera notamment question de partage de plateformes et d'usines.

Selon Les Échos, parmi les annonces, il y aura une remplaçante de la Micra qui sera produite à Douai. L'actuelle génération est déjà made in France, sur le site de Flins. Mais cette usine arrêtera la production de véhicules d'ici 2024, devenant ensuite dédiée à l'économie circulaire, notamment la remise en état d'autos d'occasion.

Le choix de Douai n'est pas anodin : c'est là que sera produite la nouvelle R5 électrique, à partir de 2024. Selon le nouveau fonctionnement de l'Alliance, où a été mis en place un système leader/follower (une des marques gère le développement d'une base, partagée ensuite avec le reste), la future Micra va donc avoir les mêmes dessous que la R5.

Pour celle-ci, Renault est en train d'adapter la plate-forme CMF-B, déjà utilisée par Renault et Nissan, sur les Clio et Captur notamment. La CMF-B sera transformée pour être compatible avec l'électrique, et recevoir notamment une batterie d'environ 50 kWh, pour une autonomie maximale de 400 km.

D'ailleurs, non loin de l'usine, il y aura une nouvelle gigafactory de batteries, fruit d'un partenariat entre Renault et le chinois Envision, dont Nissan détient 20 %.